مجمع المصحف بالمدينة ينتهي من تصميم "رواية قالون عن نافع"

محمد بن مسعود - الدمام - مع ملف "وورد" يحتوي نص القرآن الكريم كاملاً بالرسم العثماني

انتهى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، من تصميم وبرمجة "خط الرسم العثماني .. برواية "قالون عن نَافع المَدَنيِّ"، وهي الرواية التي يقرأ بها أهل ليبيا وأكثر أهل تونس.

وتَمَّ صَفُّها كاملةً باستخدام لوحة المفاتيح العادية، دون الحاجة إلى إدراج أيّ رموز لا تتوافق مع النظام المعياري "Unicode".

وذكر الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف محمد سالم العوفي؛ أن المجمع ألحق ملفاً بصيغة "وورد" مع الرواية المذكورة، يحتوي على نص القرآن الكريم كاملاً طبقاً للرسم العثماني الموافق لمصحف المدينة النبوية.

وأشار إلى أنها وثيقة حائزة المصادقة الرقمية من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وأوضح "العوفي"؛ أنه للمزيد من المعلومات، أو للحصول على نسخة من الخط الحاسوبي المذكور، يمكن زيارة موقع مجموعة الخطوط الحاسوبية، على الرابط التالي: http://fonts.qurancomplex.gov.sa.