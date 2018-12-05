بعد إضافة 5 دول جديدة .. "التعليم" تبحث مجالات التوسع في برامج الابتعاث

محمد بن مسعود - الدمام - "الحربش" ناقش مع سفراء السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وبلجيكا آليات التنفيذ

تبحث وزارة التعليم ممثلة بوكالة البعثات، فرص ومجالات التوسع في برامج الابتعاث، في عدد من الدول المتقدمة، بعد اعتماد وزير التعليم إضافة (5) دول جديدة إلى قائمة دول الابتعاث.

وفي إطار مساعي الوزارة لتنفيذ هذا التوجه التقى وكيل الوزارة للبعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش؛ وبحضور عدد من المسؤولين بالوكالة أمس الأول الإثنين، مجموعة سفراء الدول الخمس (السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وبلجيكا)؛ لمناقشة فرص ومجالات التوسع في برامج الابتعاث؛ بغية إرسال الطلاب في برامج للدراسات العليا والبرامج الطبية، والبرامج المتخصصة كالبرامج المتعلقة بالطاقة البديلة وغيرها.

وأكّد الدكتور الحربش؛ أن وزارة التعليم وبتوجيهات ومتابعة من وزير التعليم، ونائبه، لا تدخر وسعاً في تطوير وتحديث برامج الابتعاث بشكل مستمر، ومنها رفع نسب أعداد المبتعثين بعد اعتماد وزير التعليم خمس دول جديدة، وضمّها إلى قائمة دول الابتعاث الذي يعد جزءاً من تطوير رأس المال البشري المحقّق لأهداف رؤية المملكة 2030 م، ولكونها تسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية عبر تخصّصات نوعية يبتعث لها الطالب والطالبة لأفضل الجامعات المرموقة في تلك الدول.

وأوضح الحربش؛ أنه بناءً على ذلك تم التنسيق مع وزارة الخارجية، لدعوة سفراء تلك الدول، حيث شاهدوا عرضاً مرئياً لبرامج الابتعاث والفرص المتاحة، كما اطلعوا على الأعداد المنخفضة من المبتعثين في الدول الاسكندنافية وبلجيكا الذين لم تصل أعدادهم إلى 500 طالب، في حين لم تتجاوز الجامعات الموصى بها في تلك الدول 50 جامعة، مشيراً إلى أن هدف الوزارة هو رفع هذا العدد، خصوصاً في التخصصات النوعية في الصحة، والتقنية، والطاقة البديلة.