السعودية اليوم / أمطار على محافظة تيماء

عام / أمطار على محافظة تيماء

تبوك 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واس

هطلت اليوم, أمطار متوسطة على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها شملت مركز الكتيب وضواحيه المصبح وجبل أكباد والشليل والجلعب والطرائف وأبا المغير ونواحات وجبل عرنان وبقرات وطعس أبو غضاه وجبل حلون، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز الحزم شملت ام رجوم والأمغر ورقيبه والشقيق وحزم الجمل.

كما هطلت أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز ابيط شملت ابيط النخيل والشبكة وأمليح والمفازة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:03ت م

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تبوك 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم, أمطار متوسطة على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها شملت مركز الكتيب وضواحيه المصبح وجبل أكباد والشليل والجلعب والطرائف وأبا المغير ونواحات وجبل عرنان وبقرات وطعس أبو غضاه وجبل حلون، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز الحزم شملت ام رجوم والأمغر ورقيبه والشقيق وحزم الجمل.كما هطلت أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز ابيط شملت ابيط النخيل والشبكة وأمليح والمفازة.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //15:03ت م0129

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