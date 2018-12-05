السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تحقق 102 ألف ساعة تطوعية خلال 2018



الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

حققت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 102 ألف ساعة تطوعية خلال عام 2018، وذلك عبر مبادرتيها "شارك"، ومنصتها التطوعية "غد"، إذ تسهم الأنشطة التطوعية في تحقيق رؤية المملكة العربية

وأطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنصة الالكترونية للعمل التطوعي "غد" ، التي تأتي تحقيقاً لـ"رؤية 2030"، وتهدف إلى تفعيل منظومة العمل التطوعي التخصصي في البرامج والحملات التوعوية الموجهة للمستهلك التي تشرف الهيئة على تنفيذها، إضافةً إلى تسهيل مشاركة الطلاب والمهتمين في البرامج التوعوية، واحتساب ساعات التطوع وإصدار الشهادات.

وشارك 60 متطوعاً مع الهيئة في منصة "غد" ضمن برنامج الغذاء الصحي وحملة "تحدي 2030" وحج عام 1439هـ، أسهموا في التعريف بالطرق المثلى للوقاية من التسمم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وطرق حفظ الدواء وضمان فعاليته، واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية.

وأنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامجاً تطوعياً لمنسوبيها الذين أسهموا في التوعية بمجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، إضافة إلى تأسيس فرق عمل تطوعية للمشاركة في الفعاليات داخل وخارج الهيئة.

وأطلقت "الغذاء والدواء" مبادرة "شارك" التي تهدف إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في الأبحاث الصحية وتعريف المجتمع بأهمية دور الفرد في نجاح المبادرات والمشاريع البحثية في مجال الصحة، إضافةً إلى إنشاء قاعدة بيانات للمهتمين بالمشاركة في الأبحاث الصحية في المملكة، ودعم الباحثين في المجال الصحي من خلال ربطهم بالشريحة المناسبة من المجتمع التي تتطلب أبحاثهم توفرها ودراسة أسباب عزوف المجتمع عن المشاركة في الأبحاث الصحية واكتشاف العوامل المشجعة على المشاركة، إلى جانب بناء أكبر فريق تطوعي مهتم بمجال الدراسات والأبحاث في مجال الغذاء والدواء والصحة.

وحققت "الغذاء والدواء" من خلال مبادرة "شارك" 100984 ساعة تطوعية، ووصل عدد المتطوعين في المبادرة إلى 6000 متطوع ومتطوعة، أجروا 13 دراسة خلال عام واحد وأنجزوا 100810

استبياناً.

وضمن مبادرة "شارك" شارك 280 متطوعاً في تنظيم المؤتمر السنوي الأول والثاني للهيئة العامة للغذاء والدواء بواقع 10880 ساعة تطوعية، في حين سجّل 60 ألف متطوع في قاعدة بيانات الراغبين بالمشاركة في الأبحاث، مع توفير 8 ملايين ريال تكلفة جمع البيانات البحثية للهيئة.

وللتسجيل في المنصة الالكترونية للعمل التطوعي "غد" يمكن زيارة الرابط التالي: https://volunteer.sfda.gov.sa/Volunteer1/Create

// انتهى //

15:02ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسحققت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 102 ألف ساعة تطوعية خلال عام 2018، وذلك عبر مبادرتيها "شارك"، ومنصتها التطوعية "غد"، إذ تسهم الأنشطة التطوعية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تركز على رفع عدد المتطوعين في السعودية من 11 ألفاً إلى مليون متطوع ومتطوعة، كما نصت على "غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع".وأطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنصة الالكترونية للعمل التطوعي "غد" ، التي تأتي تحقيقاً لـ"رؤية 2030"، وتهدف إلى تفعيل منظومة العمل التطوعي التخصصي في البرامج والحملات التوعوية الموجهة للمستهلك التي تشرف الهيئة على تنفيذها، إضافةً إلى تسهيل مشاركة الطلاب والمهتمين في البرامج التوعوية، واحتساب ساعات التطوع وإصدار الشهادات.وشارك 60 متطوعاً مع الهيئة في منصة "غد" ضمن برنامج الغذاء الصحي وحملة "تحدي 2030" وحج عام 1439هـ، أسهموا في التعريف بالطرق المثلى للوقاية من التسمم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وطرق حفظ الدواء وضمان فعاليته، واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية.وأنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامجاً تطوعياً لمنسوبيها الذين أسهموا في التوعية بمجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، إضافة إلى تأسيس فرق عمل تطوعية للمشاركة في الفعاليات داخل وخارج الهيئة.وأطلقت "الغذاء والدواء" مبادرة "شارك" التي تهدف إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في الأبحاث الصحية وتعريف المجتمع بأهمية دور الفرد في نجاح المبادرات والمشاريع البحثية في مجال الصحة، إضافةً إلى إنشاء قاعدة بيانات للمهتمين بالمشاركة في الأبحاث الصحية في المملكة، ودعم الباحثين في المجال الصحي من خلال ربطهم بالشريحة المناسبة من المجتمع التي تتطلب أبحاثهم توفرها ودراسة أسباب عزوف المجتمع عن المشاركة في الأبحاث الصحية واكتشاف العوامل المشجعة على المشاركة، إلى جانب بناء أكبر فريق تطوعي مهتم بمجال الدراسات والأبحاث في مجال الغذاء والدواء والصحة.وحققت "الغذاء والدواء" من خلال مبادرة "شارك" 100984 ساعة تطوعية، ووصل عدد المتطوعين في المبادرة إلى 6000 متطوع ومتطوعة، أجروا 13 دراسة خلال عام واحد وأنجزوا 100810استبياناً.وضمن مبادرة "شارك" شارك 280 متطوعاً في تنظيم المؤتمر السنوي الأول والثاني للهيئة العامة للغذاء والدواء بواقع 10880 ساعة تطوعية، في حين سجّل 60 ألف متطوع في قاعدة بيانات الراغبين بالمشاركة في الأبحاث، مع توفير 8 ملايين ريال تكلفة جمع البيانات البحثية للهيئة.وللتسجيل في المنصة الالكترونية للعمل التطوعي "غد" يمكن زيارة الرابط التالي: https://volunteer.sfda.gov.sa/Volunteer1/Create// انتهى //15:02ت م0126

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