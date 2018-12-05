السعودية اليوم / رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر يستقبل وفد مجلس الشورى



القاهرة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار الأستاذ أحمد عبدالعزيز أبو العزم بمقر المجلس أمس, وفد لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المشتركة في المجالين القانوني والتشريعي، وعدد من المقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية في البلدين بما يسهم في دعم الدور التشريعي الذي تمارسه المجالس البرلمانية والمجالس المماثلة من خلال عقد حلقات نقاش أو ورش عمل لمناقشة الموضوعات القانونية والتشريعية، وكذلك عقد مؤتمرات ذات علاقة باهتمامات المجالس البرلمانية، إضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمالها.

وفي نهاية الاستقبال تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة, ثم صحب معالي رئيس مجلس الدولة الأستاذ أحمد أبو العزم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية والوفد المرافق له بجولة على ردهات المجلس المختلفة.

من جهة أخرى زار وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية برئاسة الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين مقر مؤسسة الأهرام, وكان في استقبالهم رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي بالمؤسسة الأستاذ جمال الكشكشي حيث قدم نبذة عن تاريخ إنشاء مؤسسة الأهرام وإصداراتها المختلفة وسياستها التحريرية ثم صحب الوفد بجولة داخل مؤسسة الأهرام وصالاتها التحريرية.

// انتهى //

14:58ت م

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القاهرة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار الأستاذ أحمد عبدالعزيز أبو العزم بمقر المجلس أمس, وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى, وذلك برئاسة الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين الذي يزور جمهورية مصر العربية حالياً.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المشتركة في المجالين القانوني والتشريعي، وعدد من المقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية في البلدين بما يسهم في دعم الدور التشريعي الذي تمارسه المجالس البرلمانية والمجالس المماثلة من خلال عقد حلقات نقاش أو ورش عمل لمناقشة الموضوعات القانونية والتشريعية، وكذلك عقد مؤتمرات ذات علاقة باهتمامات المجالس البرلمانية، إضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمالها.وفي نهاية الاستقبال تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة, ثم صحب معالي رئيس مجلس الدولة الأستاذ أحمد أبو العزم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية والوفد المرافق له بجولة على ردهات المجلس المختلفة.من جهة أخرى زار وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية برئاسة الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين مقر مؤسسة الأهرام, وكان في استقبالهم رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي بالمؤسسة الأستاذ جمال الكشكشي حيث قدم نبذة عن تاريخ إنشاء مؤسسة الأهرام وإصداراتها المختلفة وسياستها التحريرية ثم صحب الوفد بجولة داخل مؤسسة الأهرام وصالاتها التحريرية.// انتهى //14:58ت م0125

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