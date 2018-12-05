السعودية اليوم / الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون الدفاعي

عام / الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون الدفاعي

سيئول 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس

بحث وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي مع وزير الدفاع الوطني الكوري جيونغ كيونغ، التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع العسكرية المشتركة العليا الإماراتية الكورية اليوم في سيؤول التي جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات وبخاصة الدفاعية.

// انتهى //

14:54ت م

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سيئول 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسبحث وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي مع وزير الدفاع الوطني الكوري جيونغ كيونغ، التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.جاء ذلك خلال اجتماع العسكرية المشتركة العليا الإماراتية الكورية اليوم في سيؤول التي جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات وبخاصة الدفاعية.// انتهى //14:54ت م0123

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