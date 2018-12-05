السعودية اليوم / رئيس مجلس الأمة الكويتي يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

عام / رئيس مجلس الأمة الكويتي يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الكويت 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس

التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج الذي يزور العاصمة الكويت حاليًا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين إضافة إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا وآخر مستجدات الأوضاع إقليميًا ودوليًا.

// انتهى //

14:50ت م

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الكويت 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج الذي يزور العاصمة الكويت حاليًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين إضافة إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا وآخر مستجدات الأوضاع إقليميًا ودوليًا.// انتهى //14:50ت م0122

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