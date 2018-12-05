السعودية اليوم / بدء أعمال مؤتمر القلب العالمي 2018 بالإمارات

عام / بدء أعمال مؤتمر القلب العالمي 2018 بالإمارات
دبي 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس
بدأت في مدينة دبي اليوم، أعمال مؤتمر القلب العالمي 2018، بحضور أكثر من 5 آلاف عالم وطبيب ومتخصص، يمثلون مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية ومراكز الأبحاث والجمعيات والمنظمات المتخصصة في مختلف دول العالم.
وينعقد المؤتمر بالتعاون مع تنظيم الاتحاد العالمي للقلب، وتمتد أعماله الى 8 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر التاسع لجمعية القلب الإماراتية، والمؤتمر الخامس عشر لجمعية القلب الخليجية.
وتضم أجندة المؤتمر العالمي أكثر من 200 جلسة علمية تدور مناقشاتها حول أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وما يتصل بذلك من أمراض أخرى. وسيتم استعراض حوالي (1000 ورقة علمية، عن آخر المستجدات والتحديات في علم مجال علم أمراض القلب).
ويعقد على هامش المؤتمر عدد من المحاضرات العلمية وورش العمل وحلقات النقاش، إضافة إلى المعرض المفتوح لبعض الهيئات التنظيمية والجمعيات العالمية ذات العلاقة.
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14:49ت م
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