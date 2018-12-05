السعودية اليوم / إغلاق موانئ النفط في ليبيا بسبب الأحوال الجوية

طرابلس 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسأغلقت جميع مرافئ تصدير النفط في ليبيا اليوم، بسبب الأحوال الجوية.وأشارت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان لها، أن الطاقة التخزينية في مرفأ الزاوية بلغت مستوى حرجًا منخفضًا وقد يتقرر بالتالي خفض الإنتاج غدًا الخميس.وتتوقع المؤسسة خفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي بمقدار النصف بما يعادل 150 ألف برميل ابتدءاً من التاسعة صباح غد الخميس بالتوقيت المحلي.// انتهى //14:42ت م0120