السعودية اليوم / أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة



تبوك 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بمدير الهيئة، مؤكداً سموه على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متمنياً سموه التوفيق له في عمله.

من جهته أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة

من دعم ورعاية من سموه.

// انتهى //

14:32ت م

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تبوك 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة .وفي بداية الاستقبال رحب سموه بمدير الهيئة، مؤكداً سموه على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متمنياً سموه التوفيق له في عمله.من جهته أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقةمن دعم ورعاية من سموه.// انتهى //14:32ت م0115

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