شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور السند يتسلم «الآيزو» في خدمات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

تسلَّم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمكتبه شهادة الجودة العالمية الآيزو [ISO 9001:2015] الممنوحة من المنظمة العالمية SAI Global في مجال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .

وأوضح معاليه أن ذلك يأتي في إطار تطوير المجالات التنموية وفق برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق نظام الجودة ، والسعي إلى تطبيقه وتحسينه بشكل مستمر .

ورفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على ما تلقاه الرئاسة منهما من دعم وتشجيع ومؤازرة حتى حققت هذا الإنجاز.

من جانبه أكد المدير العام للموارد البشرية بالرئاسة خالد بن عبدالرحمن القروني،أن حصول الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 دليلاً على التطور الذي شهدته الرئاسة في تقديم خدماتها في موسم الحج خدمة لضيوف الرحمن ودلالة على التزام تطبيق أفضل الممارسات في موسم الحج وفق المعيار العالمي.

ويأتي اهتمام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجودة لرفع كفاءة لجانها المشاركة في الحج، من خلال أسلوب إداري مؤسسي يرتكز على مواكبة الأساليب الحديثة في بناء القدرات الداخلية وفق المعايير العالمية،

يذكر أن هذه الشهادة تعد الثالثة التي حصلت عليها الرئاسة في مجال الجودة حيث حصلت سابقاً على شهادة الآيزو ISO27001:2013 المتخصصة في مجال أمن المعلومات والممنوحة من المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير "BSI" في مجال أمن المعلومات، كما حصلت على شهادة الجودة 9001 بعد توثيق جميع الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الرئاسة لرفع مستوى الخدمات وكفاءة الأداء.