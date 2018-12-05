مختص بـ"الحكايات الشعبية" يطالب بمراكز متخصصة لدراستها وتوثيق اللهجات المحلية

محمد بن مسعود - الدمام - "النهاري" قدّم شرحاً عن تكوّنها وأهدافها.. هذه حقيقة أسطورة عسير "كل شيء يتحاكى"

أكد المختص بالحكايات الشعبية الدكتور شاهر النهاري، أن نشأة الحكاية الشعبية كانت بهدف توعوي وتوثيق للأحداث، والاستفادة من سردها في تحقيق فوائد مجتمعية؛ منتقداً غياب المراكز المتخصصة لدراسة وتوثيق اللهجات المحلية والحكايات؛ مطالباً بتكاتف الجامعات والأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون لإحياء التراث السعودي الشعبي وتعريف الجيل الحالي بها.

وقدّم النهاري في أمسية نظّمها نادي أبها الأدبي بعنوان "تراث الحكاية الشعبية والهوية.. الحكايات العسيرية أنموذجاً" والتي أدارها وليد الشهري، شرحاً عن الحكاية الشعبية تكونها وأهدافها، وقدم بعضاً من الاستشهادات حولها.

وفي مداخلات الحضور، بيّن الدكتور عبدالحميد الحسامي، أن التراث العسيري لم يحظَ بالاهتمام المستحق مع غياب لهوية الحكايات العسيرية.

وتناول عبدالوهاب الحاسب فكرة نقص "الحنادي" الشعبية وإثارتها للتساؤلات؛ فيما استفسر حسن مخافة حول حقيقة كتابة النهاري لقصيدة "عادش تلتهمين" التي قدمت شرحاً ووصفاً لماضي القرية؛ بينما أشار مسفر الحرملي ومحمد المسفر، إلى دور التوثيق الشعبي في القصص للتعاون القبلي.

من جهته تناول عبدالكريم القحطاني حقيقة أسطورة عسير "كل شيء يتحاكى" وصحة تأثير كتاب كليلة ودمنة في حقيقة حديث الحيوانات.

وأشار الدكتور النهاري إلى ضرورة قيام ندوات متخصصة في الحكايات العسيرية، وإعادة نشر ما تم نشره عنها كتوثيق مهم لمرحلة تلتها مراحل غابت فيها اللهجات، وسيطرت فيها لهجات متنوعة حتى وصلت للهجة البيضاء التي أسهمت في اندثار التراث الشعبي؛ موجهاً عتبه لأبناء منطقة عسير لعدم خدمتهم لهوية المكان.

وعن أسطورة "كل شيء يتحاكى" بيّن أن وصول حكايات كليلة ودمنة لمنطقة عسير، ربما كان له تأثير في حكايات التراث العسيري.

من جهته أكد رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع، أن الحكايات الشعبية عملت على تقديم سرد متتالٍ لمراحل تاريخية متنوعة، شهدت تحولات اجتماعية وثقافية ومعيشية؛ مما أبرز حكمة وبساطة الأجداد بعيداً عن المبالغة أو التزيين، مع تحقيقها لبعد تراثي يبرز التنوع المعيشي وظهور صيغ متنوعة تبعاً لذلك.

ثم قدّم رئيس النادي تكريماً للدكتور شاعر النهاري، ومدير الأمسية وليد الشهري.