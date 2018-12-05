السعودية اليوم / الكلية الجامعية بالجموم تستضيف فعاليات اليوم العالمي للتطوع

مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واساستضافت الكلية الجامعية بمحافظة الجموم اليوم، فعاليات اليوم العالمي للتطوع التي نظمتها إدارة الدفاع المدني بمحافظة الجموم, بحضور المحافظ عمران بن حسن الزهراني، وذلك بمقر الكلية بالجموم.وبدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، تلى ذلك كلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بالجموم العقيد سعد بن فريجان الربيعي بين فيها أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة الجموم تعمل بكافة إمكانياتها لخدمة العمل التطوعي، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو آفاق رحبة وأهداف عظيمة تمكن الراغبين في المشاركة في العمل التطوعي وبشكل أكبر.بعد ذلك شاهد الجميع فيلماً توعوياً عن التطوع وثقافته.وأفاد عميد الكلية الدكتور توفيق بن علي الشريف أن مشاركة الكلية في فعاليات اليوم العالمي للتطوع تأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية تجاه خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة الأعمال التطوعية بين صفوف الطلاب وحثهم على نشره والعمل به.//انتهى//13:54ت م0103