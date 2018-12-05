اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7ر12 نقطة

الكويت 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر العام 7ر12 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5153 نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 25ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر128 مليون سهم تمت من خلال 5059 صفقة نقدية بقيمة 7ر26 مليون دينار كويتي (نحو 11ر88 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4723 نقطة وبنسبة انخفاض 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر60 مليون سهم تمت عبر 2239 صفقة نقدية بقيمة 15ر4 مليون دينار (نحو 69ر14 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5389 نقطة وبنسبة ارتفاع 39ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر68 مليون سهم تمت عبر 2820 صفقة بقيمة 6ر22 مليون دينار (نحو 58ر74 مليون دولار).

// انتهى //

13:52ت م

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الكويت 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر العام 7ر12 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5153 نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 25ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر128 مليون سهم تمت من خلال 5059 صفقة نقدية بقيمة 7ر26 مليون دينار كويتي (نحو 11ر88 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4723 نقطة وبنسبة انخفاض 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر60 مليون سهم تمت عبر 2239 صفقة نقدية بقيمة 15ر4 مليون دينار (نحو 69ر14 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5389 نقطة وبنسبة ارتفاع 39ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر68 مليون سهم تمت عبر 2820 صفقة بقيمة 6ر22 مليون دينار (نحو 58ر74 مليون دولار).// انتهى //13:52ت م0102

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