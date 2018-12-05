السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري بالأحساء تطلق فريقها التطوعي

الأحساء 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واسأطلقت المؤسسة العامة للري في الأحساء اليوم, الفريق التطوعي الرسمي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بحضور مدير عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، وذلك في مقر المؤسسة في الهفوف.ويأتي إطلاق هذا الفريق تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين المؤسسة وجمعية البر بالمنطقة الشرقية لتنفيذ وإدارة برامج ومناشط شبابية تطوعية بهدف الاستفادة من الإمكانات والمرافق الخاصة بالمؤسسة عبر دعم العمل الاجتماعي التطوعي في المنطقة.وأوضح مساعد الرئيس للعمليات بالمؤسسة المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود، أن الشراكة المجتمعية بين المؤسسة وجمعية البر تُسهم في الرقي والتميز في كل ما يخص العمل التطوعي لخدمة الوطن والمواطن وصقل المهارات القيادية الشبابية واكتشاف المواهب وزيادة الثقة بالنفس وحب العمل، مشيراً بأن المؤسسة تُرحب بكل ما يخدم الوطن ويحقق تطلعات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة في شتى المجالات.وأشار بأن تدشين هذا الفريق التطوعي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف الى تطوير مجال العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفا فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.//انتهى//13:51ت م0101