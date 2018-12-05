السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا

عام / أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا

الدمام 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير جمهورية جنوب أفريقيا كوسبيرت خبوشي.

ورحب سموه بالسفير، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى//

13:50ت م

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الدمام 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير جمهورية جنوب أفريقيا كوسبيرت خبوشي.ورحب سموه بالسفير، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى//13:50ت م0100

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