ثقافي / المملكة تشارك بثلاثة مواهب وأعمال متميزة ضمن ملتقى "بكره أحلى" لذوي القدرات الخاصة بالقاهرة



القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

تشارك المملكة العربية

وأوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة في بيان لها اليوم أن مشاركة المملكة في الملتقى تتمثل في ثلاث مواهب سعودية، وجهن جميعهن الشكر لقيادة وحكومة المملكة على رعايتها الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمها في السماح لها بالمشاركة وتمثيل المملكة في معارض خارجية.

وأشارت إلى أن الموهبة الأولي هي الكاتبة الروائية "الهام بنت علي الحارثي" التي ألقت جزء من كتابها الجديد "إعاقتي سر لياقتي"، يتضمن قصة معاناة لحالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، توجه من خلالها "الحارثي" رسالتين، الأولى، رسالة شكر وتحفيز لذوي الاحتياجات الخاصة، والثانية رسالة للمجتمع ليتقبلهم ويدعمهم.

ولفت البيان الانتباه إلى أن الموهبة الثانية هي الفنانة التشكيلية "انتصار بنت إبراهيم الهدلق" التي شاركت بلوحتين فنيتين في معرض الأعمال الفنية، ودعت إلى توسيع نطاق المشاركة السعودية لتشمل ترشيحات من فئات الصم وضعاف السمع، موجهة شكرها لمصر وحكومتها على هذا الملتقى.

ونوهت السفارة في بيانها بأن الموهبة الثالثة هي المصورة الفوتوغرافية "أمل بنت عبد العزيز أبو حميد" التي أكدت عبر مشاركتها بصورة فوتوغرافية أن الإعاقة ليست حجة للتوقف عن تحقيق الأحلام، لكنها فرصة يجب استثمارها جيداً ليبدع صاحبها، ويترك أثراً جميلاً وبصمة خالدة في أذهان وقلوب الجميع.

يشار إلى أن الملتقى يقام بمشاركة عدد من الدول العربية منها، سلطنة عمان، المغرب، ليبيا بالإضافة إلى مصر، وذلك في مجالات الفنون التشكيلية، المسرح، الاستعراض، الموسيقى والغناء، الشعر، القصة القصيرة.

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13:45ت م

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القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واستشارك المملكة العربية السعودية في فعاليات الدورة السادسة من ملتقى "بكره أحلي" لذوي القدرات الخاصة التي انطلقت أمس بالقاهرة وينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية بمشاركة عدد من الدول العربية.وأوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة في بيان لها اليوم أن مشاركة المملكة في الملتقى تتمثل في ثلاث مواهب سعودية، وجهن جميعهن الشكر لقيادة وحكومة المملكة على رعايتها الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمها في السماح لها بالمشاركة وتمثيل المملكة في معارض خارجية.وأشارت إلى أن الموهبة الأولي هي الكاتبة الروائية "الهام بنت علي الحارثي" التي ألقت جزء من كتابها الجديد "إعاقتي سر لياقتي"، يتضمن قصة معاناة لحالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، توجه من خلالها "الحارثي" رسالتين، الأولى، رسالة شكر وتحفيز لذوي الاحتياجات الخاصة، والثانية رسالة للمجتمع ليتقبلهم ويدعمهم.ولفت البيان الانتباه إلى أن الموهبة الثانية هي الفنانة التشكيلية "انتصار بنت إبراهيم الهدلق" التي شاركت بلوحتين فنيتين في معرض الأعمال الفنية، ودعت إلى توسيع نطاق المشاركة السعودية لتشمل ترشيحات من فئات الصم وضعاف السمع، موجهة شكرها لمصر وحكومتها على هذا الملتقى.ونوهت السفارة في بيانها بأن الموهبة الثالثة هي المصورة الفوتوغرافية "أمل بنت عبد العزيز أبو حميد" التي أكدت عبر مشاركتها بصورة فوتوغرافية أن الإعاقة ليست حجة للتوقف عن تحقيق الأحلام، لكنها فرصة يجب استثمارها جيداً ليبدع صاحبها، ويترك أثراً جميلاً وبصمة خالدة في أذهان وقلوب الجميع.يشار إلى أن الملتقى يقام بمشاركة عدد من الدول العربية منها، سلطنة عمان، المغرب، ليبيا بالإضافة إلى مصر، وذلك في مجالات الفنون التشكيلية، المسرح، الاستعراض، الموسيقى والغناء، الشعر، القصة القصيرة.// انتهى //13:45ت م0098

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