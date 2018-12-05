السعودية | وزير النقل: “القطاع البري” بحاجة إلى توطين مستمر

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:37 مساءً, 5 ديسمبر 2018 م

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قال الدكتور نبيل العامودي؛ وزير النقل، إن المجال مفتوح أمام الشباب والفتيات الراغبين في دخول قطاع النقل البري كسائقين، خاصة أن القطاع بحاجة إلى توطين مستمر، مشيرا إلى أن اللائحة الحالية تسهل دخول الكفاءات السعودية من خلال تحديد ساعات العمل والراحة.

وأوضح العامودي على هامش حفل تدشين المنظومة التقنية للشحن البري في الرياض، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن المنصات الثلاثة “بيان، وصل، نقل” التي أطلقت أمس الإثنين، تعتبر جزءا من وسائل رفع كفاءة النقل البري واستخدام الطرق ومستوى السلامة.

وأشار إلى أن المنصات الثلاثة تعتبر منصات تقنية ذكية، لذلك ستسهم في تخفيف العبء على البنية التحتية الحالية ورفع مستوى كفاءة استخدامها دون الحاجة إلى المصارف.

وحول الربط السككي بين الموانئ، أوضح الوزير، أن منظومة النقل لديها خطة شاملة للربط السككي بين الموانئ عبر شبكة خطوط حديدية حتى عام 2035، معتبرا مشروع ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الملك عبد الله بالرياض بالعنصر الأساسي والعامود الفقري لجميع مشروعات الربط.

من جانبه، قال رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، إن هناك نحو مليون شاحنة تعمل في قطاع النقل البري، لافتا إلى أن نصفها يعمل كناقل خاص.

وأفاد بأن الهيئة حريصة جدا على ملف التوطين، إذ استطاعت توطين نحو نص مليون مواطن في ستين مدينة في قطاع نقل الأجرة عبر تطبيقات توجيه المركبات بعد أن كان هذا القطاع حكرا على الوافدين فقط، إضافة إلى توطين مكاتب تأجير السيارات بالتعاون مع وزارة العمل.