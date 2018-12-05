شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى معرض الأسر المنتجة «صنعتي 2018» والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الأحد القادم، المعرض السنوي للأسر المنتجة بنسخته الرابعة "صنعتي 2018"، الذي تنظمه غرفة الشرقية، ويشارك فيه أكثر من 340 أسرة منتجة و20 جهة حاضنة ما بين مراكز وجمعيات خيرية، وذلك على أرض شركة معارض الظهران الدولية "إكسبو".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن معرض الأسر المنتجة لهذا العام سوف يمتد لخمسة أيام متواصلة حتى تتمكن الأسر المشاركة من عرض منتجاتها أمام جمهور الزوار، مشيراً إلى أن المعرض ينقسم إلى عدة أقسام رئيسة حيث قسم الأسر المنتجة بتصنيفاته وقسم الحرفيين الرجال وقسم خاص بالتاجر الصغير بعمر أقل من 15 عامت، وذلك بعد ما حققه من نجاح في النسخة السابقة، فضلاً عن قسم الطفل ركن الطفل، وهو ركن متعدد النشاطات التفاعلية.

ومن جانبه بين أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة يواصل مجهوداته استعدادًا لمعرض الأسر المنتجة، مؤكدًا مدى أهمية مثل هذه المعارض بخاصة أنها تُوفر للأسر المنتجة منافذ تسويق لمنتجاتهم، علاوة على عرض التجارب والتواصل مع الأخرين ومعرفة منتجات بعضهم البعض، بخاصة أن تشابه المنتجات يعد من أحد أكثر المعوقات شيوعًا.

ويضم نسخة هذا العام ولأول مرة جناح خاص لعرض منتجات نزيلات إصلاحية الدمام، الذي يأتي انطلاقا اهتمام الغرفة بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على تنمية المواهب وإبرازها من خلال مشاركتها في المعارض التي تقيمها تحقيقا لأهداف عدة يأتي أبرزها التسويق لمواهب المستفيدين امام قطاع الأعمال والجمهور الزائر، والإسهام في فتح الفرص الوظيفية والاستثمارية امامهم لتأمين الدخل المادي الذي يكفل تلبية احتياجات الاسر والمستفيدين، كما يضم الجناح منتجات متنوعة ومختلفة يمكن الاستفادة منها وتطويرها لتصبح قيمة مضافة للمنتجات المحلية الصنع.