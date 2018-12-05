شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بإنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى ، وزارة البيئة والمياه والزراعة بتشديد الرقابة على الغابات والمناطق النباتية لمنع الاعتداء على الأشجار والنباتات حفاظاً على البيئة الخضراء، واستكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة التسربات في شبكات المياه وإعطاء أولوية للأحياء الأكثر تضرراً.

كما طالب المجلس بإنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، ودعم إنشاء مراكز لبيع بذور زراعية ذات الجودة العالية، ودراسة ضم جميع الجهات المسؤولة عن البيئة في جهة واحدة تحت مسمى وزارة البيئة، وتوفير أعلاف الماشية بكميات كافية وبسعر مناسب تضمن عدم تأثر مربي الماشية من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

وطالب المجلس ، وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع استراتيجية للتركيبة المحصولية تراعي الميزة النسبية للمناطق والجدوى الاقتصادية ومتطلبات الأمن الغذائي، وتضمين تقاريرها القادمة نسب الإنجاز المتحققة في مبادرات برامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة.

كما طالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

على جانب أخر طالب مجلس الشورى، هيئة الهلال الأحمر السعودي بتكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية في كافة مناطق المملكة، بالاضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل.

كما أكد المجلس على قراراه السابق الذي يطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.

ويطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت، بالاضافة إلى التأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي.