شكرا لقرائتكم صور.. محاور عديدة بالملتقى الأول لتطوير المعلمين في أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عُقد في دولة أستراليا الملتقى الأول لمتدربي برنامج التطوير المهني للمعلمين (خبرات) والمبتعثين للتدريب في أرقى الجامعات الأسترالية ضمن برنامج وزارة التعليم لتدريب منسوبيها من المعلمين، وذلك في جامعة ملبورن بولاية فكتوريا، وبحضور مشرفي البرنامج من الجامعات الأسترالية.

وبدأ الملتقى بعرض مرئي قدمه المتدربون في كل جامعة، ثم استعرض متدربو البرنامج خلال الملتقى حصيلة تجاربهم طيلة فترة التدريب في كل من جامعات: موناش، وملبورن، وكوينزلاند، وجريفث وما اكتسبوه من أثر طيلة فترة معايشتهم في المدارس الأسترالية، وشملت محاور الملتقى بناء التعاون بين المعلمين داخل المدرسة، تطوير أساليب التعليم والتعلم لتصبح شاملة وفعالة وواقعية في المدارس، بناء ثقافة القراءة من خلال المدرسة -مراكز التعلم المدرسية والمكتبات، وتعليم المستقبل المعتمد على التقنية.

وبعد ذلك وفي لقاء مفتوح مع الحضور شارك الأساتذة مشرفو البرنامج التدريبي في الجامعات الأسترالية تجربتهم مع برنامج “خبرات” لهذا العام وعبروا عن تطلعاتهم للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في قطاع التعليم لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وعبّر الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي عقب هذا الملتقى عن شكره لجامعات الشراكة على تبنيها فكرة الملحقية لعقد هذا الملتقى، وأشاد بما شاهده من طرح مميز وأفكار إبداعية تنم عن حرص وتميز المعلم السعودي في أدائه، وعدَّه سر النجاح وحجر الزاوية في تحقيق ما تصبوا إليه بلادنا الغالية في النهوض بجودة التعليم والارتقاء به في ظل الدعم السخي الذي يتلقاه من قبل القيادة الرشيدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى قد تم بمشاركة متدربات ومتدربي جامعتي كوينزلاند وجريفث من خلال البث المباشر عن بعد، وبرعاية الملحقية الثقافية السعودية بكانبرا وبحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي، ونخبة من أساتذة الجامعات.

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