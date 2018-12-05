شكرا لقرائتكم أميركا ترد بحسم على تهديدات حسن روحاني بشأن مضيق هرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعد تهديدات رئيس إيران حسن روحاني حول منع تصدير النفط إذا مُنعت بلاده من ذلك، جاء الرد الأميركي مكررًا بدوره مواقف واشنطن الرافضة لأي بلبلة في حركة الملاحة، والشاجبة لاستفزازات إيران في المنطقة.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران براين هوك ردًا على حسن روحاني أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال هوك خلال مؤتمر صحفي، “إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. فالمضيق يعتبر من الممرات البحرية الدولية”.

وأضاف: “سنواصل العمل مع شركائنا من أجل ضمان استمرار الملاحة وحرية نقل البضائع عبر الممرات البحرية الدولية”.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أمس الثلاثاء، “إن منع إيران من تصدير النفط سيعني منع المنطقة كلها من ذلك”.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أكد حسن روحاني خلال كلمة له في مدينة شاهرود، شمال البلاد، الثلاثاء، أن “أميركا لن تتمكن من منعنا من بيع نفطنا”.

وكان حسن روحاني قد أطلق تهديدات مماثلة بإغلاق مضيق هرمز بوجه صادرات النفط، في يوليو الماضي، معتبرًا أن إيران لديها “مضائق كثيرة وهرمز أحدها”، من أجل التصدي للعقوبات الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد حثت المجتمع الدولي على منع وصول السفن الإيرانية إلى موانئها، محذرة من أنها ستواجه العقوبات الأميركية.

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