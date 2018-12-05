شكرا لقرائتكم لأول مرة بالمنطقة.. فرضية سعودية لمواجهة سيول ودرجة حرارة 10 تحت الصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تستعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة لتنفيذ فرضية هي الأولى في المنطقة بمشاركة 22 جهة رسمية بما فيها الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع المدني إضافة إلى المهتمين بالطقس وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الأرصاد أن الفرضية لتطبيق آلية التعامل مع الظواهر الجوية، وتشمل هطول أمطار غزيرة تتجاوز 100 ملم ينتج عنها سيول منقولة وتساقط للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة تصل إلى 10 تحت الصفر مع رياح نشطة تتجاوز 90 كم / الساعة.

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