شكرا لقرائتكم إنهاء معاناة فتاة من تشوه خلقي دام لأكثر من 15 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنهى بفضل الله فريق طبي متخصص بجراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة معاناة فتاة من تشوه خلقي في فكيي الوجه أستمر لأكثر من 15 عامًا، مما سبب لها مشاكل نفسية واجتماعية.

وكانت المريضة قد تم استقبالها في قسم جراحة الوجه والفكين وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة التي بينت زيادة نمو الجهة اليسرى من الفكين مع انحراف لخط المنتصف وسوء تطابق الأسنان ، حيث اجتمع الفريق الطبي بالقسم لتحليل بياناتها بشكل مفصل للتوصل لخطة علاجية محكمة، ومن ثم عمل القالب الجراحي وقياس درجات العيوب عن طريق برامج معقدة .

وبعد الانتهاء من دراسة الحالة ووضع الخطة المناسبة تم إجراء العملية الجراحية وفصل الفك العلوي وتصحيح الانحراف العمودي بمعدل 12 ملي ، وفصل الفك السفلي من داخل و خارج الفم وتصحيح انطباقه مع الفك العلوي حيث تكللت بالنجاح .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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