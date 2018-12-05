شكرا لقرائتكم هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء، وفيما يلي أسعار العملات مقابل العملية المحلية: الجنيه المصري 1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7739 جنيه مصري الدرهم الإماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0214 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9790 درهم إماراتي الجنيه السوداني 1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6897 جنيه سوداني الدينار الجزائري 1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5820 دينار جزائري الدينار البحريني 1 دينار بحريني = 9.9512 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني الدينار العراقي 1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.4434 دينار عراقي الدينار الأردني 1 دينار أردني = 5.2880 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني الدينار الكويتي 1 دينار كويتي = 12.3403 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي الليرة اللبنانية 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.4681 ليرة لبنانية الدينار الليبي 1 دينار ليبي = 2.6943 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3712 دينار ليبي الدرهم المغربي 1 درهم مغربي = 0.3944 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5352 درهم مغربي الليرة السورية 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2630 ليرة سورية الشلن الصومالي 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.5904 شلن صومالي الريال العماني 1 ريال عماني = 9.7455 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني الريال القطري 1 ريال قطري = 1.0304 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9705 ريال قطري الدينار التونسي 1 دينار تونسي = 1.2819 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7801 دينار تونسي الريال اليمني 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7140 ريال يمني الفرنك الجيبوتي 1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4566 فرنك جيبوتي واتساب يمنح ميزته الجديدة لمستخدمي أندرويد



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