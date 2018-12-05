شكرا لقرائتكم بسبب أمطار #جدة .. إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 الإغلاق المؤقت لنفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب بسبب تجمع مياه الأمطار.

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة صباح اليوم الأربعاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تشمل السواحل منها.

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