شكرا لقرائتكم نجاح تفعيل الضخ الكافي للمياه إلى 28 حيًا في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نجح قطاع توزيع المياه ممثلًا بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم في رفع نسبة الأحياء المستفيدة من الضخ الكافي بمدينة بريدة على مدار الساعة إلى 42 % من أحياء المدينة والتي تمثل 28 حيًا يتم تغذيتها بخدمات المياه.

وأكد قطاع توزيع المياه أن عمليات رفع نسبة الضخ المستمر جاءت دون اللجوء لزيادة كميات المياه المنتجة، إضافة إلى انخفاض معدل بلاغات الصيانة اليومية بنسبة 25% مما ساهم في تقليل تكاليف الصيانة.

وبيَّن القطاع أن عدد المشتركين بمدينة بريدة يتجاوز 72 ألف مشترك، وأن الإدارة العامة لخدمات المياه بالقصيم تعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة للتوسع التدريجي في نطاق التغذية بنظام الضخ الكافي ليشمل المحافظات كافة، وفق البرامج والخطط لرفع الكفاءة التشغيلية، بهدف ضمان إيصال المياه بصورة كافية، فضلًا عن رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

كما تأتي هذه الجهود تطبيقًا لاستراتيجية المياه في تنفيذ مبادرات التحول الوطني وفقًا لرؤية المملكة التي تستهدف رفع مستوى تغطية خدمات المياه، وتسهيل عملية حصول المستهلكين لاحتياجاتهم من مياه الشرب‪.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالقصيم نجحت في وقت سابق من تحقيق زيادة جديدة في تلبية الطلب على المياه بمحافظات المذنب والبدائع وعيون الجواء ورياض الخبراء والشماسية وذلك برفع نسبة الضخ الكافي في هذه المحافظات إلى 100٪ لتخدم أكثر من 170 ألف مستفيد وعلى مدار الساعة‪.

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