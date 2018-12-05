- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صور.. طلاب ثانوية الفيصل في مجلس الشورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نظم النشاط الاجتماعي بثانوية الفيصل، زيارة إلى مجلس الشورى لمجموعة من طلابه مساء أمس الثلاثاء.
واطلع الطلاب خلال الزيارة على مرافق المجلس ومعرض يحكي نشأته وتطوره، فيما اختتمت الزيارة بحضور جزء من الجلسة، حيث رحب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني بمعلمي وطلاب ثانوية الفيصل.
ورافق الطلاب في الزيارة الأساتذة، عبدالعزيز الزهراني، وعبدالله المهنا، ويوسف الشمري، وعبدالله القحطاني.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب ثانوية الفيصل في مجلس الشورى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .