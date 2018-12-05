شكرا لقرائتكم صور.. طلاب ثانوية الفيصل في مجلس الشورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نظم النشاط الاجتماعي بثانوية الفيصل، زيارة إلى مجلس الشورى لمجموعة من طلابه مساء أمس الثلاثاء.

واطلع الطلاب خلال الزيارة على مرافق المجلس ومعرض يحكي نشأته وتطوره، فيما اختتمت الزيارة بحضور جزء من الجلسة، حيث رحب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني بمعلمي وطلاب ثانوية الفيصل.

ورافق الطلاب في الزيارة الأساتذة، عبدالعزيز الزهراني، وعبدالله المهنا، ويوسف الشمري، وعبدالله القحطاني.

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