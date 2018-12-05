الان تتابع إغلاق عدد من المحال النسائية المخالفة بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أغلقت الوحدة النسائية في بلدية المعذر، التابعة لأمانة منطقة الرياض، اليوم، عددا من المحال النسائية، المخالفة للاشتراطات البلدية.

وفي سياق جولات الوحدة الرقابية على المنشآت النسائية، قررت تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة.