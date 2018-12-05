الان تتابع الأمير خالد بن سلمان: تحالف دعم الشرعية أرغم الحوثيين على الحوار السلمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، نجاح تحالف دعم الشرعية في اليمن في تحقيق العديد من أهداف العمليات العسكرية، التي كان يؤكد عليها دائما، ومنها إرغام الحوثيين المدعومين من ايران على الجلوس الى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية وأبرزها القرارا الأممي رقم 2216.

وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قال بن سلمان: “كان التحالف ولا يزال ملتزما بالحل السياسي في اليمن رغم مماطلة مليشيات الحوثي الموالية لإيران، ونأمل في أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد برعاية المبعوث الأممي، النجاح للوصول لسلام شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وخلوه من المليشيات، وفق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.