شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على جدة ومكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جدة)هطلت اليوم (الأربعاء) أمطار متفرقة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة، لها ارتوت على إثرها الأرض.
هذا وكانت «الأرصاد» قد حذرت سحب رعدية ممطرة على مناطق شرق جدة ومكة المكرمة والشعيبة.
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