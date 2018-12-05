شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز 911»: الأمطار تغلق نفق طريق الأمير ماجد مع فلسطين وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على محافظة جدة.. وأهاب بالمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
وأعلن مركز عمليات 911 أنه تم إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب مؤقتا بسبب تجمع مياه الأمطار.
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