السعودية | فيديو مثير للحظة قبض سعودي على ذئب حياً أكل خرافه‎

شكرا لقرائتكم فيديو مثير للحظة قبض سعودي على ذئب حياً أكل خرافه‎ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو مثيراً لشاب سعودي، تمكَّن من إلقاء القبض على ذئب مفترس، بعد أن فتك باثنين من الخراف في داخل حظيرته.

وتعقب الشاب أثر الذئب لمسافة 15 كلم قبل أن يعثر عليه، ويتمكن من الإمساك به حياً، من دون أن يطلق عليه الرصاص انتقاماً لخرافه التي أكلها.