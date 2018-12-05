السعودية | تحذيرات من أمطار رعدية في منطقة مكة المكرمة

شكرا لقرائتكم تحذيرات من أمطار رعدية في منطقة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأربعاء، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، ومكة المكرمة، والكامل، والجموم, والأجزاء المجاورة، تستمر حتى منتصف الليل.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال، لتجنب حوادث الصواعق، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أوصت باتباع تعليماتها الخاصة بالسلامة عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.