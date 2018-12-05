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محمد بن مسعود - الدمام - مركز العمليات الأمنية الموحد بمكة يطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر كشف مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرّمة، عن وجود تجمعات للأمطار بمنطقة جدة؛ مطالباً الجميع بأخذ الحيطة والحذر. وأكّد الحساب الرسمي للمركز على "تويتر"، أنه تمّ الآن إغلاق مؤقت لنفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب بسبب تجمع مياه الأمطار، مضيفاً بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع. جدة .. تجمعات الأمطار تغلق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين وطريق الملك عبدالله هادي العصيمي الخليج 365 2018-12-05 كشف مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرّمة، عن وجود تجمعات للأمطار بمنطقة جدة؛ مطالباً الجميع بأخذ الحيطة والحذر. وأكّد الحساب الرسمي للمركز على "تويتر"، أنه تمّ الآن إغلاق مؤقت لنفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب بسبب تجمع مياه الأمطار، مضيفاً بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع. 05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440 12:27 PM مركز العمليات الأمنية الموحد بمكة يطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر مركز العمليات الأمنية الموحد بمكة يطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر كشف مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرّمة، عن وجود تجمعات للأمطار بمنطقة جدة؛ مطالباً الجميع بأخذ الحيطة والحذر. وأكّد الحساب الرسمي للمركز على "تويتر"، أنه تمّ الآن إغلاق مؤقت لنفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب بسبب تجمع مياه الأمطار، مضيفاً بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، جدة .. تجمعات الأمطار تغلق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين وطريق الملك عبدالله ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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