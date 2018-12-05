"الشورى" يؤكّد مطالبته بإشراك "العنصر النسائي" في الخدمات الإسعافية

محمد بن مسعود - الدمام - دعا "الهلال الأحمر" إلى التأكد من قدرات الممارسين الصحيين ولياقتهم في العمل الميداني

أكّد مجلس الشورى قراره السابق الذي يطالب هيئة الهلال الأحمر، بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دوره الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.

وطالب المجلس، الهيئة، بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت.

كما طالب "الهيئة" كذلك، بالتأكد من قدرات الممارسين الصحيين ولياقتهم؛ للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي.

ودعا المجلس، هيئة الهلال الأحمر، إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية في مناطق المملكة كافة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل.

من ناحية أخرى، دعا "الشورى" وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى تشديد الرقابة على الغابات والمناطق النباتية لمنع الاعتداء على الأشجار والنباتات حفاظاً على البيئة الخضراء.

وطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة، باستكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة التسربات في شبكات المياه وإعطاء أولوية للأحياء الأكثر تضرراً.

ودعا المجلس، وزارة البيئة إلى دعم إنشاء مراكز لبيع بذور زراعية ذات الجودة العالية، ودراسة ضم جميع الجهات المسؤولة عن البيئة في جهة واحدة تحت مسمّى وزارة البيئة، إضافة إلى توفير أعلاف الماشية بكميات كافية وبسعر مناسب تضمن عدم تأثر مربي الماشية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ودعا "الشورى"؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى وضع إستراتيجية للتركيبة المحصولية تراعي الميزة النسبية للمناطق والجدوى الاقتصادية ومتطلبات الأمن الغذائي، فضلاً عن تضمين تقاريرها القادمة نسب الإنجاز المتحققة في مبادرات برامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة.

وطالب المجلس، الوزارة بإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وحثّها على إطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد على الأساليب الحديثة.

وطالب الوزارة بإنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوّث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، مشيراً إلى ضرورة سرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها.