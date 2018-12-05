- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع رئيس "النصر": طبقوا اللوائح وامنحونا نقاط "الوحدة".. ما هو "دوري كيرم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طالَبَ رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح والتي ستكون سبباً في منح النصر نقاط مباراة الوحدة الثلاث.
وكان النصر قد تلقى هزيمة من الوحدة في الجولة الـ11 من المسابقة؛ لكن إدارة العالمي تقدمت باحتجاج ضد مشاركة لاعبيْن قالت إنهما من المواليد وهو ما يخالف الأنظمة.
وقال آل سويلم مغرداً: "مجلس الإدارة، وأنا كرئيس، مؤتمنون على النادي أمام جماهيره وأمام رئيس هيئة الرياضة، ولا نريد إلا تطبيق اللوائح فقط.. أطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي، وهل إدارة الوحدة قدمت أوراق ووثائق غير صحيحة أو مضللة؟".
وأضاف: "نريد دورينا واحداً من أفضل عشرة في العالم، وهالشيء ما يصير إلا بأنظمة وقوانين ولوائح صارمة على الكل.. مو (دوري كيرم)، كل شوي واحد يفتي ويعطينا أنظمة جديدة.. النصر يريد تطبيق القانون".
وتابع: "إدارة النصر تُطالب بتطبيق اللوائح، ومواد اللوائح واضحة؛ 3 نقاط للنصر بسبب الخطأ اللي وقع فيه الوحدة أو أياً كان لا يهمنا، المهم أنه خالف اللائحة".
وشدد: "النمر لاعب مواليد، وكل اللي يتابعون الدوري السعودي يدرون أنه لاعب مواليد، وشلون صار سعودي!! الاتحاد السعودي ما له حق يعطي جنسية بلد، يطبق قوانين ولوائح كرة القدم فقط".
رئيس "النصر": طبقوا اللوائح وامنحونا نقاط "الوحدة".. ما هو "دوري كيرم"محمد السيّد الخليج 365 2018-12-05
طالَبَ رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح والتي ستكون سبباً في منح النصر نقاط مباراة الوحدة الثلاث.
وكان النصر قد تلقى هزيمة من الوحدة في الجولة الـ11 من المسابقة؛ لكن إدارة العالمي تقدمت باحتجاج ضد مشاركة لاعبيْن قالت إنهما من المواليد وهو ما يخالف الأنظمة.
وقال آل سويلم مغرداً: "مجلس الإدارة، وأنا كرئيس، مؤتمنون على النادي أمام جماهيره وأمام رئيس هيئة الرياضة، ولا نريد إلا تطبيق اللوائح فقط.. أطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي، وهل إدارة الوحدة قدمت أوراق ووثائق غير صحيحة أو مضللة؟".
وأضاف: "نريد دورينا واحداً من أفضل عشرة في العالم، وهالشيء ما يصير إلا بأنظمة وقوانين ولوائح صارمة على الكل.. مو (دوري كيرم)، كل شوي واحد يفتي ويعطينا أنظمة جديدة.. النصر يريد تطبيق القانون".
وتابع: "إدارة النصر تُطالب بتطبيق اللوائح، ومواد اللوائح واضحة؛ 3 نقاط للنصر بسبب الخطأ اللي وقع فيه الوحدة أو أياً كان لا يهمنا، المهم أنه خالف اللائحة".
وشدد: "النمر لاعب مواليد، وكل اللي يتابعون الدوري السعودي يدرون أنه لاعب مواليد، وشلون صار سعودي!! الاتحاد السعودي ما له حق يعطي جنسية بلد، يطبق قوانين ولوائح كرة القدم فقط".
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
12:05 PM
آل سويلم: أطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي
طالَبَ رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح والتي ستكون سبباً في منح النصر نقاط مباراة الوحدة الثلاث.
وكان النصر قد تلقى هزيمة من الوحدة في الجولة الـ11 من المسابقة؛ لكن إدارة العالمي تقدمت باحتجاج ضد مشاركة لاعبيْن قالت إنهما من المواليد وهو ما يخالف الأنظمة.
وقال آل سويلم مغرداً: "مجلس الإدارة، وأنا كرئيس، مؤتمنون على النادي أمام جماهيره وأمام رئيس هيئة الرياضة، ولا نريد إلا تطبيق اللوائح فقط.. أطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي، وهل إدارة الوحدة قدمت أوراق ووثائق غير صحيحة أو مضللة؟".
وأضاف: "نريد دورينا واحداً من أفضل عشرة في العالم، وهالشيء ما يصير إلا بأنظمة وقوانين ولوائح صارمة على الكل.. مو (دوري كيرم)، كل شوي واحد يفتي ويعطينا أنظمة جديدة.. النصر يريد تطبيق القانون".
وتابع: "إدارة النصر تُطالب بتطبيق اللوائح، ومواد اللوائح واضحة؛ 3 نقاط للنصر بسبب الخطأ اللي وقع فيه الوحدة أو أياً كان لا يهمنا، المهم أنه خالف اللائحة".
وشدد: "النمر لاعب مواليد، وكل اللي يتابعون الدوري السعودي يدرون أنه لاعب مواليد، وشلون صار سعودي!! الاتحاد السعودي ما له حق يعطي جنسية بلد، يطبق قوانين ولوائح كرة القدم فقط".
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، رئيس "النصر": طبقوا اللوائح وامنحونا نقاط "الوحدة".. ما هو "دوري كيرم" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النصر": طبقوا اللوائح وامنحونا نقاط "الوحدة".. ما هو "دوري كيرم" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .