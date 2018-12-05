رئيس "النصر": طبقوا اللوائح وامنحونا نقاط "الوحدة".. ما هو "دوري كيرم"

محمد بن مسعود - الدمام - آل سويلم: أطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي

طالَبَ رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح والتي ستكون سبباً في منح النصر نقاط مباراة الوحدة الثلاث.

وكان النصر قد تلقى هزيمة من الوحدة في الجولة الـ11 من المسابقة؛ لكن إدارة العالمي تقدمت باحتجاج ضد مشاركة لاعبيْن قالت إنهما من المواليد وهو ما يخالف الأنظمة.

وقال آل سويلم مغرداً: "مجلس الإدارة، وأنا كرئيس، مؤتمنون على النادي أمام جماهيره وأمام رئيس هيئة الرياضة، ولا نريد إلا تطبيق اللوائح فقط.. أطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي، وهل إدارة الوحدة قدمت أوراق ووثائق غير صحيحة أو مضللة؟".

وأضاف: "نريد دورينا واحداً من أفضل عشرة في العالم، وهالشيء ما يصير إلا بأنظمة وقوانين ولوائح صارمة على الكل.. مو (دوري كيرم)، كل شوي واحد يفتي ويعطينا أنظمة جديدة.. النصر يريد تطبيق القانون".

وتابع: "إدارة النصر تُطالب بتطبيق اللوائح، ومواد اللوائح واضحة؛ 3 نقاط للنصر بسبب الخطأ اللي وقع فيه الوحدة أو أياً كان لا يهمنا، المهم أنه خالف اللائحة".

وشدد: "النمر لاعب مواليد، وكل اللي يتابعون الدوري السعودي يدرون أنه لاعب مواليد، وشلون صار سعودي!! الاتحاد السعودي ما له حق يعطي جنسية بلد، يطبق قوانين ولوائح كرة القدم فقط".