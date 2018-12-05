مطار جدة لجميع شركات الطيران: لا "Power Bank" بالأمتعة المشحونة

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أشعرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، شركات الطيران الوطنية والأجنبية كافة، التأكيد على الموظفين بعدم السماح للمسافرين كافة، بحمل بنوك الطاقة (Power Bank)، وذلك داخل أمتعتهم المشحونة.
وأكّدت إدارة المطار أهمية إشعار المسافرين بهذا الإجراء.
يأتي ذلك وفقًا للوائح الدولية وإرشادات الأمن والسلامة، المتعلقة بالأمتعة المشحونة، حيث تفرض قيوداً على بطاريات الليثيوم، وحظر وضعها داخل الأمتعة المشحونة.
مطار جدة لجميع شركات الطيران: لا "Power Bank" بالأمتعة المشحونةراكان العبيد الخليج 365 2018-12-05
أشعرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، شركات الطيران الوطنية والأجنبية كافة، التأكيد على الموظفين بعدم السماح للمسافرين كافة، بحمل بنوك الطاقة (Power Bank)، وذلك داخل أمتعتهم المشحونة.
وأكّدت إدارة المطار أهمية إشعار المسافرين بهذا الإجراء.
يأتي ذلك وفقًا للوائح الدولية وإرشادات الأمن والسلامة، المتعلقة بالأمتعة المشحونة، حيث تفرض قيوداً على بطاريات الليثيوم، وحظر وضعها داخل الأمتعة المشحونة.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
12:01 PM
وفقاً للوائح الدولية وإرشادات السلامة التي تفرض قيوداً على بطاريات الليثيوم
أشعرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، شركات الطيران الوطنية والأجنبية كافة، التأكيد على الموظفين بعدم السماح للمسافرين كافة، بحمل بنوك الطاقة (Power Bank)، وذلك داخل أمتعتهم المشحونة.
وأكّدت إدارة المطار أهمية إشعار المسافرين بهذا الإجراء.
يأتي ذلك وفقًا للوائح الدولية وإرشادات الأمن والسلامة، المتعلقة بالأمتعة المشحونة، حيث تفرض قيوداً على بطاريات الليثيوم، وحظر وضعها داخل الأمتعة المشحونة.
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المصدر : الخليج 365
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