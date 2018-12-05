هل سيكون المدرب الأغلى.. لماذا يؤجل "جارديم" توقيعه لـ"النصر"؟

محمد بن مسعود - الدمام - يُنتظر أن يحصّل 12 مليون يورو سنوياً "ضعف ما يجنيه خيسوس الهلال"

اتفقت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم رئيس النادي، مع المدرب البرتغالي الشهير ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق.

وأبدت الصحف العالمية اهتماماً كبيراً بهذا التعاقد المنتظر؛ لما للمدرب من مكانة مرموقة؛ حتى إن تسريبات وصلت إليها بأنه سيكون المدرب الأغلى في تاريخ اللعبة السعودية حتى الآن.

وكشفت الصحف عن أن المدرب من المنتظر أن يحصل على 12 مليون يورو سنوياً من النصر، وهو ضِعف ما يحصل عليه ابن جلدته "خيسوس" مدرب الهلال تقريباً.

المثير في الأمر أن المدرب وصل الرياض واجتمع مع النصراويين، واتفق على كل شيء؛ لكنه لم يوقع على العقود بعدُ.

وكشفت تقارير عن أن المدرب لا يزال يترقب وصول عرض أوروبي كبير له؛ تحديداً من أحد الأندية الإنجليزية أو الروسية، كما أوضحت أنه أخذ قسطاً إضافياً من التفكير في العرض النصراوي قبل إعطاء موافقته النهائية.

وذكرت التقارير أنه، وعلى بداية الأسبوع القادم؛ سيكون المدرب قد أخذ قراره بالفعل؛ سواء بالقدوم للرياض أو صرف النظر عن التعاقد.

وكشفت مصادر نصراوية عن أن إدارة العالمي جاهزة بعدد آخر من المدربين منحوها موافقتهم على تدريب الفريق؛ لكنها لا تزال تنتظر رد جارديم.