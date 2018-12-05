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انت الان تتابع "نور" لجماهير "الاتحاد": املأوا المدرجات لنحرج اللاعبين .. "فعلنا ما علينا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تناقلت جماهير نادي الاتحاد مقطع فيديو لأسطورة الفريق السابق، اللاعب محمد نور؛ حيث ناشد جماهير الاتحاد الحضور في مباراة الخميس.
وقال نور؛ في المقطع المتداول: "خلونا نحضر بكثافة كما عوّدتمونا .. نود رؤية الملعب ممتلئاً عن آخره يوم الخميس .. خلونا نحرج اللاعبين بأن نوجّه لهم رسالة، بأننا فعلنا ما علينا.. باقٍ دوركم أنتم".
ويلتقي الاتحاد مع الفيصلي، مساء غد الخميس، في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
ويعاني الاتحاد حتى الآن بسبب تردي نتائجه؛ إذ يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات و8 هزائم، وبات العميد هو الفريق الوحيد في الدوري حتى الآن الذي لم يحقق الفوز.
"نور" لجماهير "الاتحاد": املأوا المدرجات لنحرج اللاعبين .. "فعلنا ما علينا"محمد السيّد الخليج 365 2018-12-05
تناقلت جماهير نادي الاتحاد مقطع فيديو لأسطورة الفريق السابق، اللاعب محمد نور؛ حيث ناشد جماهير الاتحاد الحضور في مباراة الخميس.
وقال نور؛ في المقطع المتداول: "خلونا نحضر بكثافة كما عوّدتمونا .. نود رؤية الملعب ممتلئاً عن آخره يوم الخميس .. خلونا نحرج اللاعبين بأن نوجّه لهم رسالة، بأننا فعلنا ما علينا.. باقٍ دوركم أنتم".
ويلتقي الاتحاد مع الفيصلي، مساء غد الخميس، في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
ويعاني الاتحاد حتى الآن بسبب تردي نتائجه؛ إذ يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات و8 هزائم، وبات العميد هو الفريق الوحيد في الدوري حتى الآن الذي لم يحقق الفوز.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
11:50 AM
الفريق يلتقي مساء غد الفيصلي .. مركز أخير و3 نقاط 8 هزائم ولا فوز
تناقلت جماهير نادي الاتحاد مقطع فيديو لأسطورة الفريق السابق، اللاعب محمد نور؛ حيث ناشد جماهير الاتحاد الحضور في مباراة الخميس.
وقال نور؛ في المقطع المتداول: "خلونا نحضر بكثافة كما عوّدتمونا .. نود رؤية الملعب ممتلئاً عن آخره يوم الخميس .. خلونا نحرج اللاعبين بأن نوجّه لهم رسالة، بأننا فعلنا ما علينا.. باقٍ دوركم أنتم".
ويلتقي الاتحاد مع الفيصلي، مساء غد الخميس، في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
ويعاني الاتحاد حتى الآن بسبب تردي نتائجه؛ إذ يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات و8 هزائم، وبات العميد هو الفريق الوحيد في الدوري حتى الآن الذي لم يحقق الفوز.
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المصدر : الخليج 365
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