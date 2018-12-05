عملية فُصل فيها الفكان .. إنهاء معاناة فتاة من تشوّه خِلقي دام معها 15 عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - أجراها فريق طبي متخصّص في جراحة الوجه بمستشفى الملك فهد بالمدينة

أنهى -بفضل الله- فريق طبي متخصّص في جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة معاناة فتاة من تشوّه خِلقي في فكَي الوجه استمر لأكثر من 15عاماً، مما سبّب لها مشكلات نفسية واجتماعية.

وكانت المريضة قد تمّ استقبالها في قسم جراحة الوجه والفكين وعمل الفحوص والأشعة اللازمة التي بيّنت زيادة نمو الجهة اليسرى من الفكين مع انحراف لخط المنتصف وسوء تطابق الأسنان، حيث اجتمع الفريق الطبي بالقسم لتحليل بياناتها بشكل مفصّل للتوصل إلى خطة علاجية مُحكمة، ومن ثم عمل القالب الجراحي وقياس درجات العيوب عن طريق برامج معقدة.

وبعد الانتهاء من دراسة الحالة ووضع الخطة المناسبة تمّ إجراء العملية الجراحية وفصل الفك العلوي وتصحيح الانحراف العمودي بمعدل (12 مللي)، وفصل الفك السفلي من داخل الفم وخارجه وتصحيح انطباقه مع الفك العلوي؛ حيث تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.

تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.