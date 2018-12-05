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دخلت المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد مشاركة ١٤٨٦ طالباً وطالبة في فعالية "اشعر بما ترى" أو "التذوق الأعمى" لدعم المكفوفين.
وتَضَمّنت الفعالية التي أقيمت مؤخراً في جامعة الفيصل بالرياض -بتنظيم نادي الخدمة الاجتماعية بالجامعة- اختبار التذوق في الظلام؛ لتكسر الرقم السابق ١٤٧١ الذي حققته إسبانيا، وتهدف الفعالية للتوعية بمسؤولية المجتمع تجاه هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً.
من جهته أعرب مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، عن تهنئته للوطن على هذا الإنجاز، الذي يأتي استمراراً للإنجازات المتوالية التي تُحققها الجامعة، وآخرها حصولها على المركز الثاني على المستوى العربي وفق تصنيف التايمز وتحقيق كلية الطب للمركز الأول على مستوى المملكة.
بمشاركة 1486 طالباً وطالبة.. المملكة في موسوعة جينيس بفعالية "التذوق الأعمى"عبدالحكيم شار الخليج 365 2018-12-05
دخلت المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد مشاركة ١٤٨٦ طالباً وطالبة في فعالية "اشعر بما ترى" أو "التذوق الأعمى" لدعم المكفوفين.
وتَضَمّنت الفعالية التي أقيمت مؤخراً في جامعة الفيصل بالرياض -بتنظيم نادي الخدمة الاجتماعية بالجامعة- اختبار التذوق في الظلام؛ لتكسر الرقم السابق ١٤٧١ الذي حققته إسبانيا، وتهدف الفعالية للتوعية بمسؤولية المجتمع تجاه هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً.
من جهته أعرب مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، عن تهنئته للوطن على هذا الإنجاز، الذي يأتي استمراراً للإنجازات المتوالية التي تُحققها الجامعة، وآخرها حصولها على المركز الثاني على المستوى العربي وفق تصنيف التايمز وتحقيق كلية الطب للمركز الأول على مستوى المملكة.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
11:46 AM
ضِمن مبادرة "اشعر بما ترى" لدعم المكفوفين بجامعة الفيصل
دخلت المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد مشاركة ١٤٨٦ طالباً وطالبة في فعالية "اشعر بما ترى" أو "التذوق الأعمى" لدعم المكفوفين.
وتَضَمّنت الفعالية التي أقيمت مؤخراً في جامعة الفيصل بالرياض -بتنظيم نادي الخدمة الاجتماعية بالجامعة- اختبار التذوق في الظلام؛ لتكسر الرقم السابق ١٤٧١ الذي حققته إسبانيا، وتهدف الفعالية للتوعية بمسؤولية المجتمع تجاه هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً.
من جهته أعرب مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، عن تهنئته للوطن على هذا الإنجاز، الذي يأتي استمراراً للإنجازات المتوالية التي تُحققها الجامعة، وآخرها حصولها على المركز الثاني على المستوى العربي وفق تصنيف التايمز وتحقيق كلية الطب للمركز الأول على مستوى المملكة.
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المصدر : الخليج 365
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