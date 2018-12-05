السعودية اليوم / الدفاع المدني بمنطقة الجوف ينقذ 48 شخصاً

سكاكا 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واستمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الجوف أمس, من إنقاذ 48 شخصاً وإيواء 4 أسر مكونة من 27 شخصاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار والبرد على المنطقة .وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر بدخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف جراء الكميات الكبيرة التي شهدتها المنطقة ليلة أمس .ودعا الضويحي المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار وتجنب مجاري السيول والأودية وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات السلامة وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة .// انتهى //11:59ت م0046