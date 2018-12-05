عام / أمطار على محافظة الطائف

الطائف 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم أحياء المحافظة ومراكز الهدا، والشفا، والحوية ورحاب والسيل الصغير، وجنوب المحافظة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب, مشددةً على ضرورة إتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:48ت م

0041



الطائف 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم أحياء المحافظة ومراكز الهدا، والشفا، والحوية ورحاب والسيل الصغير، وجنوب المحافظة.ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب, مشددةً على ضرورة إتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:48ت م0041

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .