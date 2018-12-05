السعودية اليوم / المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يوقّع اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز



الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

وقّع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس, اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، للبدء في تنفيذ مشروع الاعتماد البرامجي لعدد من برامج الجامعة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 المقام بفندق الفورسيزون بمدينة الرياض برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ونصت الاتفاقية الموقعة على بدء المركز في تنفيذ مشروع الاعتماد البرامجي لسبعة عشر برنامجاً من برامج الجامعة وهي : برنامج دراسات الطفولة، وبرنامج الغذاء والتغذية، وبرنامج الملابس والنسيج، وبرنامج التصميم الداخلي والأثاث، وبرنامج الطب والجراحة بفرع الجامعة برابغ، وبرنامج عمارة البيئة، وبرنامج الكيمياء، وبرنامج كيمياء حيوية، وبرنامج علوم الأحياء - علم النبات، وبرنامج علوم الأحياء - علم الحيوان، وبرنامج علوم الأحياء – علوم الأحياء الدقيقة، وبرنامج الإحصاء، وبرنامج الفيزياء، وبرنامج الفيزياء الطبية، وبرنامج الرياضيات، وبرنامج العلوم الفلكية الفيزيائية، وبرنامج العلوم الفلكية

ووقّع الاتفاقية من جانب المركز المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الجامعة معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي .

وأشاد الدكتور الجبيلي بحرص جامعة الملك عبدالعزيز وسعيها لرفع مستوى جودة مخرجاتها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها متضمنًا كافة الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية.

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11:47ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسوقّع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس, اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، للبدء في تنفيذ مشروع الاعتماد البرامجي لعدد من برامج الجامعة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 المقام بفندق الفورسيزون بمدينة الرياض برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.ونصت الاتفاقية الموقعة على بدء المركز في تنفيذ مشروع الاعتماد البرامجي لسبعة عشر برنامجاً من برامج الجامعة وهي : برنامج دراسات الطفولة، وبرنامج الغذاء والتغذية، وبرنامج الملابس والنسيج، وبرنامج التصميم الداخلي والأثاث، وبرنامج الطب والجراحة بفرع الجامعة برابغ، وبرنامج عمارة البيئة، وبرنامج الكيمياء، وبرنامج كيمياء حيوية، وبرنامج علوم الأحياء - علم النبات، وبرنامج علوم الأحياء - علم الحيوان، وبرنامج علوم الأحياء – علوم الأحياء الدقيقة، وبرنامج الإحصاء، وبرنامج الفيزياء، وبرنامج الفيزياء الطبية، وبرنامج الرياضيات، وبرنامج العلوم الفلكية الفيزيائية، وبرنامج العلوم الفلكية الرياضية ووقّع الاتفاقية من جانب المركز المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الجامعة معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي .وأشاد الدكتور الجبيلي بحرص جامعة الملك عبدالعزيز وسعيها لرفع مستوى جودة مخرجاتها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها متضمنًا كافة الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية.//انتهى//11:47ت م0040

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