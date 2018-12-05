السعودية اليوم / أمير نجران يطلق رحلة "مسيرة مستقبل وطن"

نجران 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رحلة "مسيرة مستقبل وطن"، للرحالة عامر بن سعيد الشرمان، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة ، عبدالله بن علي آل شيبان.
وأشاد سموه بالمبادرات الشبابية التي تجسد حب وولاء الشعب الكريم بقيادته واعتزازه بوطنه، مبينًا ما تعكسه هذه الرحلة التي تنطلق من إمارة منطقة نجران إلى قصر الحكم بالرياض، سيرًا على الأقدام، من الوحدة الوطنية.
وأعرب الرحالة عن فخره بالتنقل في أرجاء الوطن عبر هذه الرحلة، مبينًا أنها تمر بمناطق عسير، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم.
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11:37ت م
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