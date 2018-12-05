شكرا لقرائتكم بابا الأقباط: ولي العهد منفتح والسعودية ركيزة العالم العربي والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد بابا الأقباط، تواضروس الثاني، أن اللقاءات والزيارات التي يجريها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شخصيات دينية وسياسية وثقافية حول العالم مفيدة للأمة، وأنها في صالح السعودية، وفي صالح بناء الإنسان.

وأضاف بابا الأقباط أن الأمير محمد بن سلمان إنسان منفتح يرى الحياة برؤية إيجابية، وذلك بحسب حديث نشرته صحيفة عرب نيوز اليوم الأربعاء.

وشدد تواضروس الثاني على أن السعودية هي الركيزة الأساسية للعالم العربي والإسلامي، وعلى المستوى الدولي أيضًا.

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