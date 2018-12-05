شكرا لقرائتكم الشورى يوافق على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة. ويأتي مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة بأن يصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية على مستوى العالم. وبدأت جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

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