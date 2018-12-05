شكرا لقرائتكم التذوق الأعمى يُدخل المملكة موسوعة غينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دخلت المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد مشاركة ١٤٨٦ طالباً وطالبة في فعالية “اشعر بما ترى” أو “التذوق الأعمى” لدعم المكفوفين.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت مؤخراً في جامعة الفيصل بالرياض بتنظيم نادي الخدمة الاجتماعية بالجامعة، اختبار التذوق في الظلام لتكسر الرقم السابق ١٤٧١ الذي حققته إسبانيا، وتهدف الفعالية إلى التوعية بمسؤولية المجتمع تجاه هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً.

وأعرب محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل عن تهنئته للوطن على هذا الإنجاز والذي يأتي استمراراً للإنجازات المتوالية التي تحققها الجامعة وآخرها حصولها على المركز الثاني على المستوى العربي وفق تصنيف التايمز وتحقيق كلية الطب للمركز الأول على مستوى المملكة.

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