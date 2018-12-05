شكرا لقرائتكم المدني ينقذ 48 شخصًا من أمطار الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنقذ الدفاع المدني في منطقة الجوف ٤٨ شخصًا كما تم إيواء ٤ أسر مكونة من ٢٧ شخصًا نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وكان مدير عام التعليم في الجوف، سعيد الغامدي، وجه بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء، في بعض المدارس المتضررة بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

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